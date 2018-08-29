На Донеччині загинув військовий з Луцька

На Донеччині загинув військовий з Луцька
Волинь має ще одну втрату у російсько-українській війні. Під час бойових дій загинув воїн з Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Нагорнюк Маркіян Ігорович, 05.07.1992 року народження призваний на військову службу по мобілізації 24.02.2022 до складу військової частини", - написав міський голова.

Старший солдат Нагорнюк Маркіян Ігорович загинув 23.05.2022 року поблизу населеного пункту Трипілля Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: смерть, Луцьк, війна
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