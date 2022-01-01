На Львівщині пролунали вибухи
Сьогодні, 22:58
На території Львівської області було чути вибухи.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше", - написав голова ОДА в телеграмі.
Як відомо, практично на всій території України зараз триває повітряна тривога. На Волині вона розпочалася о 21:24.
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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше", - написав голова ОДА в телеграмі.
Як відомо, практично на всій території України зараз триває повітряна тривога. На Волині вона розпочалася о 21:24.
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