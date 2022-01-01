На Львівщині пролунали вибухи





Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше", - написав голова ОДА в телеграмі.



Як відомо, практично на всій території України зараз триває повітряна тривога. На Волині вона розпочалася о 21:24.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Львівської області було чути вибухи.Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький."На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше", - написав голова ОДА в телеграмі.Як відомо, практично на всій території України зараз триває повітряна тривога. На Волині вона розпочалася о 21:24.

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