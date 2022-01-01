На Херсонщині ЗСУ відбили в окупантів понад 20 населених пунктів, – голова ОВА

На Херсонщині ЗСУ відбили в окупантів понад 20 населених пунктів, – голова ОВА
Українські воїни звільняють окуповані райони Херсонщини. З боку Дніпропетровської області Збройні сили України вибили російських окупантів із понад 20 населених пунктів.

Про це голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута, - пише Obozrevatel.

Українські війська продовжують просуватися вперед, звільняючи Херсонську область. Геннадій Лагута повідомив, що у Херсонській області з боку Дніпропетровської області ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів. Українські війська, запевнив Лагута, продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину.

Окрім того, очільник Херсонської ОВА повідомив, що за межі області після 24 лютого виїхали приблизно 50% місцевих жителів.

Нагадаємо, "гауляйтер" Кирило Стремоусов анонсував "референдум" і заявив, що Херсонщина має увійти до складу РФ. Злочинець, який неодмінно відповідатиме за державну зраду, заявив, що херсонці страшенно мріють "увійти до складу РФ", і промовився про те, які результати Росія намалює на цьому "референдумі". За словами Стремоусова, щонайменше 60-70% жителів області "проголосують" за "приєднання до Росії".

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Теги: Херсонська область, війна, ЗСУ, росія
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