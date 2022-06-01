Повідомили, яке озброєння надасть Україні США





Про це повідомляє



Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів. У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.



Також до пакету увійдуть:



- п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;



- дві РЛС повітряного моніторингу;



- 1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);



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- 6000 одиниць протитанкової зброї;



- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;



- чотири гелікоптери Mi-17;



- 15 тактичних транспортних засобів;



- запчастини та інше обладнання.



"США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.



Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.



З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд - після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів, у якому передбачені американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.Про це повідомляє "Європейська правда". Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів. У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.Також до пакету увійдуть:- п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;- дві РЛС повітряного моніторингу;- 1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);ВІДЕО ДНЯPlay Video- 6000 одиниць протитанкової зброї;- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;- чотири гелікоптери Mi-17;- 15 тактичних транспортних засобів;- запчастини та інше обладнання."США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд - після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.

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