Повідомили, яке озброєння надасть Україні США
Сьогодні, 21:45
У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів, у якому передбачені американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів. У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.
Також до пакету увійдуть:
- п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;
- дві РЛС повітряного моніторингу;
- 1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);
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- 6000 одиниць протитанкової зброї;
- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;
- чотири гелікоптери Mi-17;
- 15 тактичних транспортних засобів;
- запчастини та інше обладнання.
"США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.
Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.
З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд - після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.
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Про це повідомляє "Європейська правда".
Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів. У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.
Також до пакету увійдуть:
- п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;
- дві РЛС повітряного моніторингу;
- 1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);
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- 6000 одиниць протитанкової зброї;
- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;
- чотири гелікоптери Mi-17;
- 15 тактичних транспортних засобів;
- запчастини та інше обладнання.
"США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.
Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.
З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд - після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.
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