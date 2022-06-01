Повідомили, яке озброєння надасть Україні США

Повідомили, яке озброєння надасть Україні США
У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів, у якому передбачені американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів. У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.

Також до пакету увійдуть:

- п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;

- дві РЛС повітряного моніторингу;

- 1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);

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- 6000 одиниць протитанкової зброї;

- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;

- чотири гелікоптери Mi-17;

- 15 тактичних транспортних засобів;

- запчастини та інше обладнання.

"США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.

Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.

З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд - після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.

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Теги: Україна, США, допомога, війна
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