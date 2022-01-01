Через війну з Росією Волинь втратила трьох захисників

На Волинь надійшли сумні звістки про втрати захисників. Днями у Володимир-Волинській територіальній громаді попрощаються із володимирчанамита уродженцем ДніпропетровщиниПро це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громадиСтарший солдат Сергій Протасов, який служив у ЗСУ за мобілізацією, на жаль, помер на полігоні від важкого захворювання. У 46-річного чоловіка у Володимирі залишилась сестра.38-річний військовослужбовець Андрій Лавренюк - колишній вчитель математики Галинівської школи, у 2014 році був мобілізований до війська, а з початку повномасштабної війни у лютому знову став на захист нашої держави. У Андрія Лавренюка залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей.Головний сержант взводу управління ППО Вадим Іванов також був призваний до війська за мобілізацією. Після початку вторгнення росії в Україну переїхав з рідного Дніпра на Волинь у село Дігтів, проте уже 2 березня вирушив до військкомату. У 39-річного чоловіка не лишилось рідних, батько мешкає закордоном, тож прощатимуться із Вадимом Івановим у селі Дігтів, яке стало його останнім домом.Висловлюю щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять та слава Героям!Про день і час прощання із військовослужбовцями повідомлять згодом.