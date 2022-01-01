Через війну з Росією Волинь втратила трьох захисників
Сьогодні, 21:02
На Волинь надійшли сумні звістки про втрати захисників. Днями у Володимир-Волинській територіальній громаді попрощаються із володимирчанами Сергієм Протасовим, Андрієм Лавренюком та уродженцем Дніпропетровщини Вадимом Івановим.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Старший солдат Сергій Протасов, який служив у ЗСУ за мобілізацією, на жаль, помер на полігоні від важкого захворювання. У 46-річного чоловіка у Володимирі залишилась сестра.
38-річний військовослужбовець Андрій Лавренюк - колишній вчитель математики Галинівської школи, у 2014 році був мобілізований до війська, а з початку повномасштабної війни у лютому знову став на захист нашої держави. У Андрія Лавренюка залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей.
Головний сержант взводу управління ППО Вадим Іванов також був призваний до війська за мобілізацією. Після початку вторгнення росії в Україну переїхав з рідного Дніпра на Волинь у село Дігтів, проте уже 2 березня вирушив до військкомату. У 39-річного чоловіка не лишилось рідних, батько мешкає закордоном, тож прощатимуться із Вадимом Івановим у селі Дігтів, яке стало його останнім домом.
Висловлюю щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять та слава Героям!
Про день і час прощання із військовослужбовцями повідомлять згодом.
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Старший солдат Сергій Протасов, який служив у ЗСУ за мобілізацією, на жаль, помер на полігоні від важкого захворювання. У 46-річного чоловіка у Володимирі залишилась сестра.
38-річний військовослужбовець Андрій Лавренюк - колишній вчитель математики Галинівської школи, у 2014 році був мобілізований до війська, а з початку повномасштабної війни у лютому знову став на захист нашої держави. У Андрія Лавренюка залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей.
Головний сержант взводу управління ППО Вадим Іванов також був призваний до війська за мобілізацією. Після початку вторгнення росії в Україну переїхав з рідного Дніпра на Волинь у село Дігтів, проте уже 2 березня вирушив до військкомату. У 39-річного чоловіка не лишилось рідних, батько мешкає закордоном, тож прощатимуться із Вадимом Івановим у селі Дігтів, яке стало його останнім домом.
Висловлюю щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять та слава Героям!
Про день і час прощання із військовослужбовцями повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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