Погода у Луцьку на завтра, 2 червня

У четвер, 2 червня, весь день у Луцьку буде хмарним.Про це повідомляє Sinoptik.Ввечері, можливо, пройде дощ.Температура повітря підніметься від 13°С до 25°С.Народний прогноз погоди: 2 червня відзначається день мученика Фалалея, Олександра і Астерія. Мученик Фалалей відомий у народі під ім'ям Огірочник, оскільки з цього дня починали сіяти огірки. "На Пилипа і на Фалалея - діставай огірки пошвидше". "На Фалалея - сій огірки". Якщо в цей день багато шишок на ялині - на хороший урожай огірків. У цей час розпускається жасмин. Також ще може цвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща вказувало нашим пращурам на пізню осінь.