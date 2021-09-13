Польща та Україна домовились про кроки для спрощення перетину кордону

Польща та Україна домовились про кроки для спрощення перетину кордону
Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, у тому числі - щодо контролю у спільних пунктах пропуску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві за підсумками міжурядових консультацій від 1 червня.

Серед низки пунктів зазначається, що Україна та Польща домовилися активізувати співпрацю для підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на кордоні.

"Для цього була створена українсько-польська робоча група, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова-Краковець", - зазначають у тексті.

Сторони домовилися про кроки, які необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та Польщею про посилене співробітництво контролюючих органів на кордоні, у тому числі щодо контролю в спільних пунктах пропуску.

Також зазначається, що українська сторона погодилася не вводити жодних обмежувальних заходів щодо імпорту з Польщі та зобов’язалася співпрацювати з польською стороною щодо зняття існуючих обмежень на імпорт товарів з Польщі в Україну, у тому числі сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, ця зустріч 1 червня - перші міжурядові консультації України та Польщі в розширеному форматі.

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Теги: Польща, Україна, кордон
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