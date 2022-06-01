США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на 700 млн доларів
Сьогодні, 19:30
Сполучені Штати Америки офіційно анонсували новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн доларів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Сьогодні вранці президент Байден анонсував великий новий пакет безпекової допомоги, щоб озброїти Україну додатковими спроможностями і передовою зброєю - саме тим, що українці зараз потребують, щоб захищатися від триваючої російської агресії. Це включає більш передові ракетні системи, які дозволять вражати ключові цілі на полі бою з більш далеких відстаней", - сказав Ентоні Блінкен, не наводячи інших деталей.
З інформації, яка раніше потрапили у ЗМІ через джерела в адміністрації, відомо, що йдеться про пакет обсягом 700 млн доларів, який включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.
Також у пакеті - радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Сьогодні вранці президент Байден анонсував великий новий пакет безпекової допомоги, щоб озброїти Україну додатковими спроможностями і передовою зброєю - саме тим, що українці зараз потребують, щоб захищатися від триваючої російської агресії. Це включає більш передові ракетні системи, які дозволять вражати ключові цілі на полі бою з більш далеких відстаней", - сказав Ентоні Блінкен, не наводячи інших деталей.
З інформації, яка раніше потрапили у ЗМІ через джерела в адміністрації, відомо, що йдеться про пакет обсягом 700 млн доларів, який включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.
Також у пакеті - радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 2 червня
Сьогодні, 20:00
США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на 700 млн доларів
Сьогодні, 19:30
Медіа