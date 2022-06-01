США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на 700 млн доларів





Як повідомляє "Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.



"Сьогодні вранці президент Байден анонсував великий новий пакет безпекової допомоги, щоб озброїти Україну додатковими спроможностями і передовою зброєю - саме тим, що українці зараз потребують, щоб захищатися від триваючої російської агресії. Це включає більш передові ракетні системи, які дозволять вражати ключові цілі на полі бою з більш далеких відстаней", - сказав Ентоні Блінкен, не наводячи інших деталей.



З інформації, яка раніше потрапили у ЗМІ через джерела в адміністрації, відомо, що йдеться про пакет обсягом 700 млн доларів, який включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.



Також у пакеті - радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки офіційно анонсували новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн доларів.Як повідомляє " Європейська правда ", про це заявив держсекретар СШАна спільній пресконференції з генсеком НАТО"Сьогодні вранці президент Байден анонсував великий новий пакет безпекової допомоги, щоб озброїти Україну додатковими спроможностями і передовою зброєю - саме тим, що українці зараз потребують, щоб захищатися від триваючої російської агресії. Це включає більш передові ракетні системи, які дозволять вражати ключові цілі на полі бою з більш далеких відстаней", - сказав Ентоні Блінкен, не наводячи інших деталей.З інформації, яка раніше потрапили у ЗМІ через джерела в адміністрації, відомо, що йдеться про пакет обсягом 700 млн доларів, який включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.Також у пакеті - радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію