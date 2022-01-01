Війна триватиме щонайменше до цієї зими, – Подоляк

Війна триватиме щонайменше до цієї зими, – Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війна не зупиниться по лінії розмежування, оскільки окуповані регіони не хочуть жити в «руському мірі».

«Війна не може зупинитись по лінії розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому «руському мірі» жити», — сказав він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Подоляк додав, що,війна має йти за сценарієм України з огляду на кількість українців, які постраждали через військові злочини Росії.

«До осені — зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні друга сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини», - зазначив він.

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Теги: війна, Подоляк
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