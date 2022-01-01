Усі ми родом із дитинства: працівники «Волиньгазу» поділились дитячими фото

Дитинство – це період, який кожен із нас згадує з особливим трепетом і теплом. Завжди цікаво згадати і порівняти, якими ми були дітьми і які ми тепер уже дорослі.Раніше безтурботні, веселі, граються іграшками, вчать уроки, а нині працівники АТ «Волиньгаз» сумлінно виконують свою роботу, аби тримати енергетичний фронт, служать у ЗСУ і роблять усе можливе, аби в їхніх дітей було краще майбутнє.Цьогоріч День захисту дітей – це вже не просто традиційне свято. Перед кожним дорослим важлива місія – захищати свою країну та навчити молоді покоління шанувати і берегти своє рідне.Газовики пригадують, якими вони були: любили вчитись в школі, грати в баскетбол, футбол та читати книжки, прогулювати уроки чи були відмінниками – в кожного свої особливі спогади, але всі вони родом із дитинства.Зараз уже діти працівників «Волиньгазу» цікавляться професією батьків - хтось любить приміряти татову форму, хтось любить приходити до мами на роботу, а хтось навіть обрав професію газовика, бо з дитинства уже полюбив газову сферу.Газовики - це єдина родина, яка об'єднує цілі покоління.