Усі ми родом із дитинства: працівники «Волиньгазу» поділились дитячими фото

Усі ми родом із дитинства: працівники «Волиньгазу» поділились дитячими фото
Дитинство – це період, який кожен із нас згадує з особливим трепетом і теплом. Завжди цікаво згадати і порівняти, якими ми були дітьми і які ми тепер уже дорослі.

Раніше безтурботні, веселі, граються іграшками, вчать уроки, а нині працівники АТ «Волиньгаз» сумлінно виконують свою роботу, аби тримати енергетичний фронт, служать у ЗСУ і роблять усе можливе, аби в їхніх дітей було краще майбутнє.

Цьогоріч День захисту дітей – це вже не просто традиційне свято. Перед кожним дорослим важлива місія – захищати свою країну та навчити молоді покоління шанувати і берегти своє рідне.

Газовики пригадують, якими вони були: любили вчитись в школі, грати в баскетбол, футбол та читати книжки, прогулювати уроки чи були відмінниками – в кожного свої особливі спогади, але всі вони родом із дитинства.

Зараз уже діти працівників «Волиньгазу» цікавляться професією батьків - хтось любить приміряти татову форму, хтось любить приходити до мами на роботу, а хтось навіть обрав професію газовика, бо з дитинства уже полюбив газову сферу.

Газовики - це єдина родина, яка об'єднує цілі покоління.

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Теги: Волиньгаз, день захисту дітей
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