Усі ми родом із дитинства: працівники «Волиньгазу» поділились дитячими фото
Сьогодні, 18:08
Дитинство – це період, який кожен із нас згадує з особливим трепетом і теплом. Завжди цікаво згадати і порівняти, якими ми були дітьми і які ми тепер уже дорослі.
Раніше безтурботні, веселі, граються іграшками, вчать уроки, а нині працівники АТ «Волиньгаз» сумлінно виконують свою роботу, аби тримати енергетичний фронт, служать у ЗСУ і роблять усе можливе, аби в їхніх дітей було краще майбутнє.
Цьогоріч День захисту дітей – це вже не просто традиційне свято. Перед кожним дорослим важлива місія – захищати свою країну та навчити молоді покоління шанувати і берегти своє рідне.
Газовики пригадують, якими вони були: любили вчитись в школі, грати в баскетбол, футбол та читати книжки, прогулювати уроки чи були відмінниками – в кожного свої особливі спогади, але всі вони родом із дитинства.
Зараз уже діти працівників «Волиньгазу» цікавляться професією батьків - хтось любить приміряти татову форму, хтось любить приходити до мами на роботу, а хтось навіть обрав професію газовика, бо з дитинства уже полюбив газову сферу.
Газовики - це єдина родина, яка об'єднує цілі покоління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Раніше безтурботні, веселі, граються іграшками, вчать уроки, а нині працівники АТ «Волиньгаз» сумлінно виконують свою роботу, аби тримати енергетичний фронт, служать у ЗСУ і роблять усе можливе, аби в їхніх дітей було краще майбутнє.
Цьогоріч День захисту дітей – це вже не просто традиційне свято. Перед кожним дорослим важлива місія – захищати свою країну та навчити молоді покоління шанувати і берегти своє рідне.
Газовики пригадують, якими вони були: любили вчитись в школі, грати в баскетбол, футбол та читати книжки, прогулювати уроки чи були відмінниками – в кожного свої особливі спогади, але всі вони родом із дитинства.
Зараз уже діти працівників «Волиньгазу» цікавляться професією батьків - хтось любить приміряти татову форму, хтось любить приходити до мами на роботу, а хтось навіть обрав професію газовика, бо з дитинства уже полюбив газову сферу.
Газовики - це єдина родина, яка об'єднує цілі покоління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Усі ми родом із дитинства: працівники «Волиньгазу» поділились дитячими фото
Сьогодні, 18:08
Медіа