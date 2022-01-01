На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У Нововолинському міському відділі ДРАЦСу зі своєю коханою одружився військовослужбовець.
Про це повідомляють у місцевому ДРАЦСі
Загалом з початку війни одружилися 140 пар у Нововолинську.
"Особливо зворушливі шлюби військовослужбовців, які одразу після обміну обіцянками йдуть далі захищати нашу Україну. Щиро вітаємо наречених Михайла та Богдану з днем одруження", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у місцевому ДРАЦСі
Загалом з початку війни одружилися 140 пар у Нововолинську.
"Особливо зворушливі шлюби військовослужбовців, які одразу після обміну обіцянками йдуть далі захищати нашу Україну. Щиро вітаємо наречених Михайла та Богдану з днем одруження", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Росія випустила шість крилатих ракет по Сумщині, – голова ОВА
Сьогодні, 16:24
Медіа