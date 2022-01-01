На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО

На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО
У Нововолинському міському відділі ДРАЦСу зі своєю коханою одружився військовослужбовець.

Про це повідомляють у місцевому ДРАЦСі

Загалом з початку війни одружилися 140 пар у Нововолинську.

"Особливо зворушливі шлюби військовослужбовців, які одразу після обміну обіцянками йдуть далі захищати нашу Україну. Щиро вітаємо наречених Михайла та Богдану з днем одруження", - йдеться у повідомленні.
На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО
На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО
На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО

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Теги: військовий, одруження, шлюб, Нововолинськ
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