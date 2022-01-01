На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО





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Загалом з початку війни одружилися 140 пар у Нововолинську.



"Особливо зворушливі шлюби військовослужбовців, які одразу після обміну обіцянками йдуть далі захищати нашу Україну. Щиро вітаємо наречених Михайла та Богдану з днем одруження", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському міському відділі ДРАЦСу зі своєю коханою одружився військовослужбовець.Про це повідомляють у місцевому ДРАЦСіЗагалом з початку війни одружилися 140 пар у Нововолинську."Особливо зворушливі шлюби військовослужбовців, які одразу після обміну обіцянками йдуть далі захищати нашу Україну. Щиро вітаємо нареченихтаз днем одруження", - йдеться у повідомленні.

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