Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, – Венедіктова





Про це Ірина Венедіктова.



"Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці. Це українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.



243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах.



"Росія безжально забирає життя і руйнує долі, калічить і ґвалтує, робить сиротами наше наймолодше покоління. Їхнє болюче миттєве дорослішання – злочин, якого немає в жодних кодексах, однак ми зробимо все, щоб вони відповіли за вкрадене дитинство і страждання.

Від нових звичок евакуйованих дітей - стискається серце. Вони бережуть і ховають їжу на майбутнє. Вони знають, що треба вимикати світло, бо можуть обстріляти", - наголосила генпрокурор.



Насильницька депортація тисяч дітей розслідується як цілеспрямований геноцид українців. Такі дії є прямим доказом плану знищення нації.



За словами Венедіктової, правоохоронці розслідують 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти - вже повідомлені про підозру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 11 російським військовим, через дії яких постраждали діти, вже повідомили про підозру.Про це повідомила генпрокурор"Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці. Це українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах."Росія безжально забирає життя і руйнує долі, калічить і ґвалтує, робить сиротами наше наймолодше покоління. Їхнє болюче миттєве дорослішання – злочин, якого немає в жодних кодексах, однак ми зробимо все, щоб вони відповіли за вкрадене дитинство і страждання.Від нових звичок евакуйованих дітей - стискається серце. Вони бережуть і ховають їжу на майбутнє. Вони знають, що треба вимикати світло, бо можуть обстріляти", - наголосила генпрокурор.Насильницька депортація тисяч дітей розслідується як цілеспрямований геноцид українців. Такі дії є прямим доказом плану знищення нації.За словами Венедіктової, правоохоронці розслідують 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти - вже повідомлені про підозру.

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