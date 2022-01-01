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Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, – Венедіктова

Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, – Венедіктова
В Україні 11 російським військовим, через дії яких постраждали діти, вже повідомили про підозру.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці. Це українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.

243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах.

"Росія безжально забирає життя і руйнує долі, калічить і ґвалтує, робить сиротами наше наймолодше покоління. Їхнє болюче миттєве дорослішання – злочин, якого немає в жодних кодексах, однак ми зробимо все, щоб вони відповіли за вкрадене дитинство і страждання.
Від нових звичок евакуйованих дітей - стискається серце. Вони бережуть і ховають їжу на майбутнє. Вони знають, що треба вимикати світло, бо можуть обстріляти", - наголосила генпрокурор.

Насильницька депортація тисяч дітей розслідується як цілеспрямований геноцид українців. Такі дії є прямим доказом плану знищення нації.

За словами Венедіктової, правоохоронці розслідують 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти - вже повідомлені про підозру.

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Теги: Росія, Україна, війна
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