Росія випустила шість крилатих ракет по Сумщині, – голова ОВА
Сьогодні, 16:24
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуванням та жертвам уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 червня на Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів. Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуванням та жертвам уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 червня на Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів. Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі.
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