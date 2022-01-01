Росія випустила шість крилатих ракет по Сумщині, – голова ОВА





Про це Дмитро Живицький.



"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуванням та жертвам уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 1 червня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області.Про це повідомив голова Сумської ОВА"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуванням та жертвам уточнюються", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 1 червня на Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів. Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі.

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