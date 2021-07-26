У громаді на Волині просять дозволити ходити до лісу для заготівлі ягід та грибів

У громаді на Волині просять дозволити ходити до лісу для заготівлі ягід та грибів
У Шацькій громаді на Волині просять у влади дозволу відвідувати людям частину лісів, щоб була можливість збирати ягоди та гриби.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів голова громади Сергій Карпук.

Нагадаємо, у зв’язку з воєнним станом лісові масиви по всій Україні заборонено відвідувати.

«Поки що заборона діє, але ми піднімаємо це питання на рівні районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації. Тому що, крім туризму, нас ще цікавить, як пройде сезон збору ягід та грибів, адже це також можливість людям покращити своє фінансове становище, а бюджету – отримати додаткові фінансові надходження», – каже голова.

За його словами, є значна частина лісів, яку у громаді вважають безпечною, і саме вона може бути використана для рекреації, а також для заготівлі грибів і ягід.

«Саме щодо тієї частини ми й подаємо пропозицію, аби такі дозволи нам надали», – зазначив Сергій Карпук.

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Теги: Волинь, Шацьк, гриби, ягоди
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