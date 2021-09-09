Туреччина скасувала ПЛР-тести для в'їзду у країну





Про це повідомило МВС Туреччини, передає



"З 1 червня негативний ПЛР-тест на коронавірус максимум за 72 години до в’їзду або негативний швидкий тест на антиген, проведений протягом 48 годин після в’їзду, не будуть потрібні для в’їзду у країну", - йдеться у повідомленні.



Міністерство ухвалило відповідне рішення, виходячи з оцінки поточної ситуації з пандемією коронавірусу у Туреччині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туреччина з 1 червня скасувала обов’язкову вимогу про пред'явлення негативних ПЛР-тестів або тестів на антитіла до коронавірусу для в'їзду у країну.Про це повідомило МВС Туреччини, передає Укрінформ "З 1 червня негативний ПЛР-тест на коронавірус максимум за 72 години до в’їзду або негативний швидкий тест на антиген, проведений протягом 48 годин після в’їзду, не будуть потрібні для в’їзду у країну", - йдеться у повідомленні.Міністерство ухвалило відповідне рішення, виходячи з оцінки поточної ситуації з пандемією коронавірусу у Туреччині.

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