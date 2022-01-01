«Просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає дружині загарбник про накази керівництва





Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила



«Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.



"СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень. Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії РФ!" - наголошують в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рашисти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою.Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ «Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі."СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень. Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії РФ!" - наголошують в СБУ.

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