«Просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає дружині загарбник про накази керівництва
Сьогодні, 14:27
Рашисти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
«Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.
"СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень. Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії РФ!" - наголошують в СБУ.
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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
«Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.
"СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень. Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії РФ!" - наголошують в СБУ.
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