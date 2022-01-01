 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає дружині загарбник про накази керівництва

«Просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає дружині загарбник про накази керівництва
Рашисти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

"СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень. Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії РФ!" - наголошують в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, влаштували протести», – «ДНРівець» розповідає про мобілізованих в армію окупантів
Сьогодні, 12:59
Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
Сьогодні, 12:19
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
Сьогодні, 11:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Туреччина скасувала ПЛР-тести для в'їзду у країну
Сьогодні, 15:30
Судитимуть жителів Миколаєва, які кинули гранату в суд на Волині
Сьогодні, 15:18
«Просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає дружині загарбник про накази керівництва
Сьогодні, 14:27
Окупанти видають воду маріупольцям за роботу на завалах: мер просить «зелені коридори»
Сьогодні, 14:05
Німеччина пообіцяла Україні зброю та ППО
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
«Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, влаштували протести», – «ДНРівець» розповідає про мобілізованих в армію окупантів «Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, влаштували протести», – «ДНРівець» розповідає про мобілізованих в армію окупантів
Сьогодні, 12:59
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових
Сьогодні, 10:24
Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами
Сьогодні, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Туреччина скасувала ПЛР-тести для в'їзду у країну
Сьогодні, 15:30
 0
Судитимуть жителів Миколаєва, які кинули гранату в суд на Волині
Сьогодні, 15:18
 0
«Просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає дружині загарбник про накази керівництва
Сьогодні, 14:27
 0
Окупанти видають воду маріупольцям за роботу на завалах: мер просить «зелені коридори»
Сьогодні, 14:05
 0
Німеччина пообіцяла Україні зброю та ППО
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8