Німеччина пообіцяла Україні зброю та ППО

Німеччина пообіцяла Україні зброю та ППО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.

Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel, пише УП.

Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.

"Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.

"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер.

"Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.

Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

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Теги: Німеччина, зброя, ППО
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