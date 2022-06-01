Німеччина пообіцяла Україні зброю та ППО
Сьогодні, 13:50
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.
Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel, пише УП.
Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.
"Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.
"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер.
"Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.
Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
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Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel, пише УП.
Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.
"Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.
"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер.
"Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.
Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
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