Німеччина пообіцяла Україні зброю та ППО

Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.



Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel, пише



Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.



"Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.



"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер.



"Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.



Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинипообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel, пише УП. Під час дебатів лідер головної опозиційної партіїрозкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні."Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів."Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер."Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

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