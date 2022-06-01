Окупанти видають воду маріупольцям за роботу на завалах: мер просить «зелені коридори»
Сьогодні, 14:05
Мирні жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі, окупанти видають їм питну воду за роботу на завалах.
Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, пише "Українська правда".
"Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська і війська ОПЗЖ, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення.
До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю.
Вони щось намагалися зробити з точки зору подачі питної води – але у них нічого не виходить", - сказав він.
Бойченко додав, що кількість поховань у захопленому місті збільшуються, є ще й стихійні поховання.
Він наголосив, що підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.
"Вони (російські окупанти – ред.) залучили "МНС ДНР", щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла – ред.) й допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини... Маріупольці сьогодні працюють за воду…
І те, що вони (окупанти – ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води.
Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави", - сказав Бойченко.
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Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, пише "Українська правда".
"Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська і війська ОПЗЖ, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення.
До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю.
Вони щось намагалися зробити з точки зору подачі питної води – але у них нічого не виходить", - сказав він.
Бойченко додав, що кількість поховань у захопленому місті збільшуються, є ще й стихійні поховання.
Він наголосив, що підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.
"Вони (російські окупанти – ред.) залучили "МНС ДНР", щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла – ред.) й допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини... Маріупольці сьогодні працюють за воду…
І те, що вони (окупанти – ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води.
Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави", - сказав Бойченко.
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