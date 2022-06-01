Окупанти видають воду маріупольцям за роботу на завалах: мер просить «зелені коридори»





Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, пише



"Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська і війська ОПЗЖ, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення.



До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю.



Вони щось намагалися зробити з точки зору подачі питної води – але у них нічого не виходить", - сказав він.



Бойченко додав, що кількість поховань у захопленому місті збільшуються, є ще й стихійні поховання.



Він наголосив, що підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.



"Вони (російські окупанти – ред.) залучили "МНС ДНР", щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла – ред.) й допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини... Маріупольці сьогодні працюють за воду…



І те, що вони (окупанти – ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води.



Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави", - сказав Бойченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мирні жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі, окупанти видають їм питну воду за роботу на завалах.Про це заявив міський голова Маріуполяпише "Українська правда". "Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська і війська ОПЗЖ, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення.До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю.Вони щось намагалися зробити з точки зору подачі питної води – але у них нічого не виходить", - сказав він.Бойченко додав, що кількість поховань у захопленому місті збільшуються, є ще й стихійні поховання.Він наголосив, що підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців."Вони (російські окупанти – ред.) залучили "МНС ДНР", щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла – ред.) й допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини... Маріупольці сьогодні працюють за воду…І те, що вони (окупанти – ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води.Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави", - сказав Бойченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію