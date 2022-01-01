Судитимуть жителів Миколаєва, які кинули гранату в суд на Волині





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями міста Миколаєва за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).



За даними слідства, над ранок 15 січня 2022 року 28-річний та 43-річний чоловіки, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій.



У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.







Згодом з'ясувалося, що



На момент вибуху у суді іноземець, якому уже повідомили про підозру й матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, перебував за межами України.



Вирішується питання про оголошення його у розшук.



Його спільники ж невдовзі уже постануть перед судом.



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