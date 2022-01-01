Судитимуть жителів Миколаєва, які кинули гранату в суд на Волині
Сьогодні, 15:18
Перед судом постануть двоє жителів Миколаєва, які кинули вибуховий пристрій у приміщення Любомльського районного суду.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями міста Миколаєва за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, над ранок 15 січня 2022 року 28-річний та 43-річний чоловіки, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій.
У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.
Затримали їх правоохоронці 2 лютого 2022 року та під час обшуку у помешканні одного з чоловіків у Миколаєві виявили корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії.
Згодом з'ясувалося, що вибух у суді громадянам України замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.
На момент вибуху у суді іноземець, якому уже повідомили про підозру й матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, перебував за межами України.
Вирішується питання про оголошення його у розшук.
Його спільники ж невдовзі уже постануть перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями міста Миколаєва за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, над ранок 15 січня 2022 року 28-річний та 43-річний чоловіки, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій.
У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.
Затримали їх правоохоронці 2 лютого 2022 року та під час обшуку у помешканні одного з чоловіків у Миколаєві виявили корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії.
Згодом з'ясувалося, що вибух у суді громадянам України замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.
На момент вибуху у суді іноземець, якому уже повідомили про підозру й матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, перебував за межами України.
Вирішується питання про оголошення його у розшук.
Його спільники ж невдовзі уже постануть перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Туреччина скасувала ПЛР-тести для в'їзду у країну
Сьогодні, 15:30
Судитимуть жителів Миколаєва, які кинули гранату в суд на Волині
Сьогодні, 15:18
«Просто сровняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає дружині загарбник про накази керівництва
Сьогодні, 14:27
Окупанти видають воду маріупольцям за роботу на завалах: мер просить «зелені коридори»
Сьогодні, 14:05
Німеччина пообіцяла Україні зброю та ППО
Сьогодні, 13:50
Медіа