Судитимуть жителів Миколаєва, які кинули гранату в суд на Волині

Судитимуть жителів Миколаєва, які кинули гранату в суд на Волині
Перед судом постануть двоє жителів Миколаєва, які кинули вибуховий пристрій у приміщення Любомльського районного суду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями міста Миколаєва за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, над ранок 15 січня 2022 року 28-річний та 43-річний чоловіки, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій.

У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.

Затримали їх правоохоронці 2 лютого 2022 року та під час обшуку у помешканні одного з чоловіків у Миколаєві виявили корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії.

Згодом з'ясувалося, що вибух у суді громадянам України замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.

На момент вибуху у суді іноземець, якому уже повідомили про підозру й матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, перебував за межами України.

Вирішується питання про оголошення його у розшук.

Його спільники ж невдовзі уже постануть перед судом.

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Теги: жителі Миколаєва, Любомльський суд, граната, пожежа, суд
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