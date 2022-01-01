Для 14 ОМБр придбали позашляховик. ФОТО

Для 14 ОМБр придбали позашляховик. ФОТО
14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого отримає рамний позашляховик Opel Frontera.

Про це пише мер Луцька Ігор Поліщук.

"Придбали для нашої 14 бригади рамний позашляховик Opel Frontera. В найближчі дні відправляється безпосередньо отримувачам в зону бойових дій", - написав Поліщук і подякував усім, хто допоміг реалізувати купівлю.

Для 14 ОМБр придбали позашляховик. ФОТО
Для 14 ОМБр придбали позашляховик. ФОТО
Для 14 ОМБр придбали позашляховик. ФОТО

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Теги: Волинь, 14 ОМБр, позашляховик
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