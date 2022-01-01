Для 14 ОМБр придбали позашляховик. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



"Придбали для нашої 14 бригади рамний позашляховик Opel Frontera. В найближчі дні відправляється безпосередньо отримувачам в зону бойових дій", - написав Поліщук і подякував усім, хто допоміг реалізувати купівлю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого отримає рамний позашляховик Opel Frontera.Про це пише мер Луцька"Придбали для нашої 14 бригади рамний позашляховик Opel Frontera. В найближчі дні відправляється безпосередньо отримувачам в зону бойових дій", - написав Поліщук і подякував усім, хто допоміг реалізувати купівлю.

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