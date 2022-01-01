Для 14 ОМБр придбали позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 16:13
14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого отримає рамний позашляховик Opel Frontera.
Про це пише мер Луцька Ігор Поліщук.
"Придбали для нашої 14 бригади рамний позашляховик Opel Frontera. В найближчі дні відправляється безпосередньо отримувачам в зону бойових дій", - написав Поліщук і подякував усім, хто допоміг реалізувати купівлю.
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Про це пише мер Луцька Ігор Поліщук.
"Придбали для нашої 14 бригади рамний позашляховик Opel Frontera. В найближчі дні відправляється безпосередньо отримувачам в зону бойових дій", - написав Поліщук і подякував усім, хто допоміг реалізувати купівлю.
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