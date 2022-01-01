Панічні атаки та нічні жахіття: як допомогти дітям пережити війну





Про це Олена Розвадовська. І додала, що толерування психологічного добробуту (mental health) дитини потрібне в принципі усьому суспільству.



Вона пояснила, що у дітей так само є багато агресії, злості та ненависті до того, що зараз відбувається. І це нормально. Нормально реагувати на ненормальну ситуацію. Саме такою є війна.



"Дітей треба чути, слухати, давати їм право та можливість говорити. Тому що всі ми разом проживаємо цю війну, і діти так само бачать, що щось відбувається і щось змінилося. Приховувати чи створювати для них паралельну реальність в рожевих окулярах – неможливо", – запевнила Розвадовська.



На жаль, зараз збільшується кількість маленьких українців та підлітків, які страждають від:



- панічних атак;

- нічних жахіть;

- енурезу (нетримання сечі);

- анорексією;



Це все відповідь організму на травмуючу подію. Однак не кожна дитина, яка бачила війну, матиме важкі наслідки травмуючих подій.



"Часто психіка дитини спроможна прожити складу подію, якщо поруч є батьки, які підтримують, спокійне середовище, обійми, є люди, з якими можна погратися. Допоможе будь-яка творчість", – додала експертка.



Як батькам зрозуміти, що дитині потрібна допомога





Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) зазвичай приходить і стає очевидним через 3 – 6 місяців після травмуючої події. Тут треба послуговуватись лише висновком кваліфікованого психотерапевта із досвідом індивідуальної терапії.



Однак батьки мають звернути увагу на такі ознаки, щоб зрозуміти, що дитині потрібна допомога фахівця:



- різка зміна в поведінці дитини – дитина зовсім перестала вас слухати, стала агресивною;

- або навпаки – ознаки депрсивного стану, коли дитині взагалі нічого не хочеться;

- нічні жахи;

- різні фізіологічні ознаки;

- "селфхарм", коли дитина сама собі завдає шкоди та травмує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна – це в принципі травмуюча подія для будь-якої психіки – і дорослої, і дитячої. Однак особливо для дітей, які пережили моменти евакуації, сирі підвали чи були свідками обстрілів – важлива підтримка спеціалістів.Про це 24 каналу розповіла співзасновниця та голова правління "Голоси дітей"І додала, що толерування психологічного добробуту (mental health) дитини потрібне в принципі усьому суспільству.Вона пояснила, що у дітей так само є багато агресії, злості та ненависті до того, що зараз відбувається. І це нормально. Нормально реагувати на ненормальну ситуацію. Саме такою є війна."Дітей треба чути, слухати, давати їм право та можливість говорити. Тому що всі ми разом проживаємо цю війну, і діти так само бачать, що щось відбувається і щось змінилося. Приховувати чи створювати для них паралельну реальність в рожевих окулярах – неможливо", – запевнила Розвадовська.На жаль, зараз збільшується кількість маленьких українців та підлітків, які страждають від:- панічних атак;- нічних жахіть;- енурезу (нетримання сечі);- анорексією;Це все відповідь організму на травмуючу подію. Однак не кожна дитина, яка бачила війну, матиме важкі наслідки травмуючих подій."Часто психіка дитини спроможна прожити складу подію, якщо поруч є батьки, які підтримують, спокійне середовище, обійми, є люди, з якими можна погратися. Допоможе будь-яка творчість", – додала експертка.Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) зазвичай приходить і стає очевидним через 3 – 6 місяців після травмуючої події. Тут треба послуговуватись лише висновком кваліфікованого психотерапевта із досвідом індивідуальної терапії.Однак батьки мають звернути увагу на такі ознаки, щоб зрозуміти, що дитині потрібна допомога фахівця:- різка зміна в поведінці дитини – дитина зовсім перестала вас слухати, стала агресивною;- або навпаки – ознаки депрсивного стану, коли дитині взагалі нічого не хочеться;- нічні жахи;- різні фізіологічні ознаки;- "селфхарм", коли дитина сама собі завдає шкоди та травмує.

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