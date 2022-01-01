Росіяни в Мелітополі шукають холодильники для трупів своїх солдат

Росіяни в Мелітополі шукають холодильники для трупів своїх солдат
Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати «вантаж 200».

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Зокрема, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ «Арон-М» (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання визнали придатним для переобладнання в морг.

Керівництво компанії повідомили про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців». Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату.

Тому, практикується так зване «дозоване» відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

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Теги: трупи солдат, Росія, Мелітополь
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