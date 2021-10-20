Підлітка, який зник на Волині, розшукали за 18 кілометрів від домівки. ФОТО

Підлітка, який зник на Волині, розшукали за 18 кілометрів від домівки. ФОТО
Поліцейські розшукали безвісти зниклого 13-річного хлопця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сьогодні зранку, 9 червня, поліції надійшло повідомлення про зникнення малолітнього жителя с. Нудиже. Хлопець залишив місце проживання ввечері 8 червня та донині не виходив на зв’язок.
Підлітка, який зник на Волині, розшукали за 18 кілометрів від домівки. ФОТО

До пошуків хлопчини відразу було залучено усі необіхідні сили та засоби. Понад 30 співробітників Ковельського РУП прочісували прилеглу територію та лісосмугу.

Завдяки злагодженій та оперативній роботі вже за декілька годин дільничний офіцер поліції встановив місце перебування юнака. Він був у сусідньому населеному пункті, що знаходиться майже за 18 кілометрів від його домівки.

З підлітком усе добре, наразі він перебуває у безпеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ поширює фейк про напад на Київ
Сьогодні, 18:04
Війна призведе до психічних проблем у 15 мільйонів українців, – МОЗ
Сьогодні, 17:30
Підлітка, який зник на Волині, розшукали за 18 кілометрів від домівки. ФОТО
Сьогодні, 17:11
Росіяни в Мелітополі шукають холодильники для трупів своїх солдат
Сьогодні, 16:44
По Житомирщині вночі росіяни завдали удару з території Білорусі, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 16:27
Схожі новини
На Волині зник 13-річний хлопець. ФОТО На Волині зник 13-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
01 квітень, 14:57
На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО
26 січень, 09:46
Волинські поліцейські розшукують правопорушника, який ухиляється від сплати аліментів Волинські поліцейські розшукують правопорушника, який ухиляється від сплати аліментів
20 жовтень, 2021, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку для військових роблять сухпайки. ВІДЕО
Сьогодні, 18:26
 0
РФ поширює фейк про напад на Київ
Сьогодні, 18:04
 0
Війна призведе до психічних проблем у 15 мільйонів українців, – МОЗ
Сьогодні, 17:30
 0
Підлітка, який зник на Волині, розшукали за 18 кілометрів від домівки. ФОТО
Сьогодні, 17:11
 0
Росіяни в Мелітополі шукають холодильники для трупів своїх солдат
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8