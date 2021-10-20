Підлітка, який зник на Волині, розшукали за 18 кілометрів від домівки. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Сьогодні зранку, 9 червня, поліції надійшло повідомлення про



До пошуків хлопчини відразу було залучено усі необіхідні сили та засоби. Понад 30 співробітників Ковельського РУП прочісували прилеглу територію та лісосмугу.



Завдяки злагодженій та оперативній роботі вже за декілька годин дільничний офіцер поліції встановив місце перебування юнака. Він був у сусідньому населеному пункті, що знаходиться майже за 18 кілометрів від його домівки.



З підлітком усе добре, наразі він перебуває у безпеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукали безвісти зниклого 13-річного хлопця.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Сьогодні зранку, 9 червня, поліції надійшло повідомлення про зникнення малолітнього жителя с. Нудиже. Хлопець залишив місце проживання ввечері 8 червня та донині не виходив на зв’язок.До пошуків хлопчини відразу було залучено усі необіхідні сили та засоби. Понад 30 співробітників Ковельського РУП прочісували прилеглу територію та лісосмугу.Завдяки злагодженій та оперативній роботі вже за декілька годин дільничний офіцер поліції встановив місце перебування юнака. Він був у сусідньому населеному пункті, що знаходиться майже за 18 кілометрів від його домівки.З підлітком усе добре, наразі він перебуває у безпеці.

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