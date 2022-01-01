Війна призведе до психічних проблем у 15 мільйонів українців, – МОЗ





Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час презентації результатів проведеного експрес-аудиту послуг для охорони психічного здоров’я, передає



За його словами, з кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров’я буде збільшуватись.



"Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження. За нашими попередніми прогнозами на цю мить війни психологічної підтримки буде потребувати близько 15 мільйонів українців, з них близько 3 – 4 мільйонів потрібно буде призначати медикаментозне лікування", – сказав Ляшко.



Які це вплине на систему охорони здоров’я:



- психічні розлади мають негативні наслідки в першу чергу на - поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми та раку;

- психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

- понад 50% людей (в 4 рази частіше, ніж загальне населення) з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

- ризик смерті від раку під час депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих – на 67%;

- серед осіб з ПТСР поширеніша гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Окрім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками чи деструктивної поведінки;

- через пережиті травми деякі ризики для життя можуть наставати на 10 – 15 років раніше, ніж в середньому в популяції.



МОЗ створило проєктний офіс для координації міжсекторальної взаємодії міністерств та громадських організацій.

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