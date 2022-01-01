У Луцьку для військових роблять сухпайки. ВІДЕО





Що кладуть у сухпайки і яких продуктів нині не вистачає – у сюжеті



Сухпайки – найкраща альтернатива для військових на передовій, де організувати гарячу кухню неможливо. Та й на нульових позиціях у захисників не так багато часу, який можна витратити на приготування їжі. Тому добре, коли перекуси під рукою. З перших днів війни, волонтери з Луцька передали вже майже 13 тисяч таких сухпайків.



«Все так збалансовано, щоб людині зручно було харчуватися протягом дня. Це як кишенькове харчування», – каже волонтер Павло Савчук.



У перші тижні війни надходило багато допомоги з-за кордону і від місцевих. Тепер же темпи знизилися і продуктів не вистачає. Тому небайдужих волинян просять долучатися до збору продуктів.



У такому сухпайку – раціон на один день, хоча при потребі можна розтягнути і на три. Консерви, шоколад, сухофрукти можна з’їсти одразу. Вони необхідні для того, щоб швидко відновити сили після важкого фізичного навантаження.



«Дуже вимивається з організму калій і різні мікроелементи, і тому слабшає серце, і людина швидко втомлюєься. Для цього треба вживати сухофрукти, горішки, які поповнюють організм, до д вони калорійні», – пояснює волонтер.



Карамель з кислинкою, наприклад, для того, щоб поповнити втрату глюкози. Для приготування «Гарячої кружки», «Мівіни», чаю чи кави потрібні вода і вогонь. Саме для цього у пакунки додають сухий спирт, підставку під кружку, сірники і таблетку для знезараження води.



«Не те що вмиватися нема чим чи зуби почистити. У них нема питної води. Щоб цю проблему вирішити, можна взяти будь-яку воду, навіть сумнівного походження, профільтрувати через футболку і кинути туди таблетку для знезараження. Цієї таблетки вистачає на літр. Цю воду можна потім пити», – розповідає Павло Савчук.



При формуванні сухпайків волонтери радилися з самими військовими, щоби мобільне харчування було корисним і зручним. Частину продуктів волонтери купують, але більшість – це допомога від небайдужих людей. Допомагають друзі з-за кордону, українські компанії, які займаються виробництвом різних продуктів, а також звичайні люди. Наприклад, волинська родина готує батончики із сухофруктів.



«Туди йдуть сухофрукти, мед, вівсянка, обсипають їх кунжутом і запаковують», – розказує волонтерка Мирослава Козань.



Якщо маєте змогу принести консерви, зокрема рибні, хлібці, печиво, шоколад, «Мівіну», горіхи, сушені яблука, цукерки, «Гарячі кружки», чай, каву, три в одному, волонтери і – головне – наші захисники будуть вам безмежно вдячні. Привозити допомогу можна за адресою місто Луцьк, вул. Коперника, 12.



Також підримати добру справу можна фінансово. Гроші на закупи продуктів для військових можна переказати на рахунок 5375 4141 0849 8618 (Монобанк, Володимир Гвоздик).



А зв’язатися з волонтерами можна за номером 050 378 24 99.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняни готують сухпайки для військовослужбовців на передовій. З початку повномасштабного вторгнення зібрали вже майже 13 тисяч пакунків. Нині у них є величезна потреба, адже організувати гарячу кухню на нульових позиціях неможливо. Нашим же захисникам слід бути ситими, щоби продовжувати давати відсіч ворогу.Що кладуть у сухпайки і яких продуктів нині не вистачає – у сюжеті 12 каналу. Сухпайки – найкраща альтернатива для військових на передовій, де організувати гарячу кухню неможливо. Та й на нульових позиціях у захисників не так багато часу, який можна витратити на приготування їжі. Тому добре, коли перекуси під рукою. З перших днів війни, волонтери з Луцька передали вже майже 13 тисяч таких сухпайків.«Все так збалансовано, щоб людині зручно було харчуватися протягом дня. Це як кишенькове харчування», – каже волонтерУ перші тижні війни надходило багато допомоги з-за кордону і від місцевих. Тепер же темпи знизилися і продуктів не вистачає. Тому небайдужих волинян просять долучатися до збору продуктів.У такому сухпайку – раціон на один день, хоча при потребі можна розтягнути і на три. Консерви, шоколад, сухофрукти можна з’їсти одразу. Вони необхідні для того, щоб швидко відновити сили після важкого фізичного навантаження.«Дуже вимивається з організму калій і різні мікроелементи, і тому слабшає серце, і людина швидко втомлюєься. Для цього треба вживати сухофрукти, горішки, які поповнюють організм, до д вони калорійні», – пояснює волонтер.Карамель з кислинкою, наприклад, для того, щоб поповнити втрату глюкози. Для приготування «Гарячої кружки», «Мівіни», чаю чи кави потрібні вода і вогонь. Саме для цього у пакунки додають сухий спирт, підставку під кружку, сірники і таблетку для знезараження води.«Не те що вмиватися нема чим чи зуби почистити. У них нема питної води. Щоб цю проблему вирішити, можна взяти будь-яку воду, навіть сумнівного походження, профільтрувати через футболку і кинути туди таблетку для знезараження. Цієї таблетки вистачає на літр. Цю воду можна потім пити», – розповідає Павло Савчук.При формуванні сухпайків волонтери радилися з самими військовими, щоби мобільне харчування було корисним і зручним. Частину продуктів волонтери купують, але більшість – це допомога від небайдужих людей. Допомагають друзі з-за кордону, українські компанії, які займаються виробництвом різних продуктів, а також звичайні люди. Наприклад, волинська родина готує батончики із сухофруктів.«Туди йдуть сухофрукти, мед, вівсянка, обсипають їх кунжутом і запаковують», – розказує волонтеркаЯкщо маєте змогу принести консерви, зокрема рибні, хлібці, печиво, шоколад, «Мівіну», горіхи, сушені яблука, цукерки, «Гарячі кружки», чай, каву, три в одному, волонтери і – головне – наші захисники будуть вам безмежно вдячні. Привозити допомогу можна за адресою місто Луцьк, вул. Коперника, 12.Також підримати добру справу можна фінансово. Гроші на закупи продуктів для військових можна переказати на рахунок 5375 4141 0849 8618 (Монобанк, Володимир Гвоздик).А зв’язатися з волонтерами можна за номером 050 378 24 99.

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