На маршрут № 4 у Луцьку додали ще один тролейбус
Сьогодні, 19:22
На маршруті № 4 «Вересневе – Залізничний вокзал» у будні дні додатково курсуватиме один тролейбус.
Про це повідомляють на сайті міськради.
Загалом на маршруті курсуватиме три тролейбуси.
З 11 червня відновлюється робота на тролейбусному маршруті № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа».
Курсуватиме один тролейбус по суботах. Загалом до с. Гаразджа по суботах перевезення будуть здійснювати три тролейбуси: два тролейбуси – на маршруті № 3 «Лісництво – с. Гаразджа» та один тролейбус – № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа».
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Про це повідомляють на сайті міськради.
Загалом на маршруті курсуватиме три тролейбуси.
З 11 червня відновлюється робота на тролейбусному маршруті № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа».
Курсуватиме один тролейбус по суботах. Загалом до с. Гаразджа по суботах перевезення будуть здійснювати три тролейбуси: два тролейбуси – на маршруті № 3 «Лісництво – с. Гаразджа» та один тролейбус – № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа».
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