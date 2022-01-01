На маршрут № 4 у Луцьку додали ще один тролейбус

На маршрут № 4 у Луцьку додали ще один тролейбус
На маршруті № 4 «Вересневе – Залізничний вокзал» у будні дні додатково курсуватиме один тролейбус.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Загалом на маршруті курсуватиме три тролейбуси.

З 11 червня відновлюється робота на тролейбусному маршруті № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа».

Курсуватиме один тролейбус по суботах. Загалом до с. Гаразджа по суботах перевезення будуть здійснювати три тролейбуси: два тролейбуси – на маршруті № 3 «Лісництво – с. Гаразджа» та один тролейбус – № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа».

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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