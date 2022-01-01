Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 10 червня

Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 10 червня
У п'ятницю, 10 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 26-31⁰ тепла.

У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 28°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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