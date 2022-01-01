Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 10 червня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 10 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 26-31⁰ тепла.
У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 28°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 26-31⁰ тепла.
У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 28°С.
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