У луцькому ставку ледь не втопилася жінка

У луцькому ставку ледь не втопилася жінка
На Теремнівському ставку у Луцьку плавці-рятувальники врятували жінку.

Жінці надали першу долікарську допомогу. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.

Жінка літнього віку прийшла відпочити до водойми обідньої пори. Невдовзі, коли вона увійшла в воду, відчула погіршення самопочуття, знепритомніла й за кілька десятків метрів від берега почала тонути.

Допомогти потерпілій намагалися відпочивальники й одночасно на її порятунок кинулися плавці-рятувальники Віктор Лащук, Денис Тімощук і Максим Базюк, які чергували на рятувальному посту неподалік. Вони дісталися до потерпілої й доправили її до берега. Жінка була непритомною, не дихала, а серцебиття не прослуховувалося.

Денис Тімощук викликав бригаду медичної допомоги й долучився до колег, які уже розпочали на березі надання першої долікарської допомоги потерпілій. Рятувальники здійснювали непрямий масаж серця й проводили штучну вентиляцію легенів за допомогою портативного приладу штучної вентиляції легень «АМБУ». Приблизно за 10 хвилин їм вдалося «запустити» серце потопельниці й жінка почала дихати. Відтак плавці-рятувальники передали врятовану до рук медиків, які прибули за викликом.

Як відомо, купальний сезон у місті стартував з 1 червня і триватиме по 31 серпня. У Луцьку рятувальними постами облаштовані два пляжі – у Центральному парку культури та відпочинку і на Теремнівській водоймі. Рятувальні пости в обласному центрі утримуються Луцька міська рада.

Рятувальники закликають громадян обирати для відпочинку на воді спеціально облаштовані місця й дотримуватися правил безпеки під час купання.

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Теги: порятунок, Луцьк, Теремнівські ставки
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