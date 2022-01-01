Прослужить ще 50 років: у Луцьку замінюють аварійну тепломережу. ВІДЕО





Про цеповідомляє



За останні чотири роки комунальники шість разів усували пориви на цій ділянці тепломережі.



Наразі полатані, заіржавілі труби ремонтники демонтували. Нові, львівського виробництва, уже готують до монтажу. "Вони зроблені з основної труби металевої і ізоляції, вологостійкі, тобто не будуть ржавіти, за рік, два, п’ять, – каже інженер.



Загалом тепловики мають замінити 160 метрів трубопроводу. Загальна вартість робіт – 5,8 мільйона гривень. Гарантійний термін нової труби – 50 років.



Тепломережа, яку нині замінюють, прилягає впритул до торгових контейнерів. Деяким підприємцям довелося зачинитися на час проведення робіт, – розповіла Суспільному підприємиця Ірина Прох.



Як розповів підрядник Олександ Петренко, роботи на тепломережі мають завершити орієнтовно за три тижні. Завадити тепловикам може погода, тоді терміни здачі обєкта – посунуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Кравчука у Луцьку працівники комунального підприємства "Луцьктепло" розпочали роботи із заміни аварійної ділянки тепломережі, яку експлуатують вже понад 30 років.Про цеповідомляє Суспільне , посилаючись на головного інженера проєкту Василя Бублія.За останні чотири роки комунальники шість разів усували пориви на цій ділянці тепломережі.Наразі полатані, заіржавілі труби ремонтники демонтували. Нові, львівського виробництва, уже готують до монтажу. "Вони зроблені з основної труби металевої і ізоляції, вологостійкі, тобто не будуть ржавіти, за рік, два, п’ять, – каже інженер.Загалом тепловики мають замінити 160 метрів трубопроводу. Загальна вартість робіт – 5,8 мільйона гривень. Гарантійний термін нової труби – 50 років.Тепломережа, яку нині замінюють, прилягає впритул до торгових контейнерів. Деяким підприємцям довелося зачинитися на час проведення робіт, – розповіла Суспільному підприємиця Ірина Прох.Як розповів підрядник Олександ Петренко, роботи на тепломережі мають завершити орієнтовно за три тижні. Завадити тепловикам може погода, тоді терміни здачі обєкта – посунуть.

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