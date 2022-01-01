Скільки зброї треба Україні, щоб повернути окуповані території





Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, - повідомляє



«Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує росія, зокрема РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію», - зазначив він.



За словами Подоляка, у Києві добре розуміють побоювання західних партнерів щодо можливості ударів по території рф з боку України.

«Але цього не станеться. Ми просто хочемо захистити нашу країну й відігнати від кордону російські війська, які дуже агресивні й ведуть війну жорстоким, варварським способом», - пояснив він.



Радник керівник ОП також констатував, що «росія є експансіоністською державою, у якої немає іншого бачення свого існування, окрім як нападати на інші держави». Тож якщо залишатимуться окуповані нею території, це даватиме їй можливість відновити конфлікт.



«Мінімальна ціль» України полягає в тому, щоб росія повернулася «туди, де вона була 23 лютого», безпосередньо перед вторгненням, після чого можуть бути відновлені мирні переговори, сказав Подоляк. Водночас «максимальна ціль» - завершення гарячої фази війни й повне відновлення територіальної цілісності, наголосив він. Ми будемо готові повернутися до переговорів, якщо росія перестане пропонувати неадекватні речі й повернеться до реальності», - додав Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для досягнення паритету у протистоянні рф та можливості визволити захоплені території Україна потребує від 150 до 300 реактивних систем залпового вогню.Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, - повідомляє Укрінформ. «Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує росія, зокрема РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію», - зазначив він.За словами Подоляка, у Києві добре розуміють побоювання західних партнерів щодо можливості ударів по території рф з боку України.«Але цього не станеться. Ми просто хочемо захистити нашу країну й відігнати від кордону російські війська, які дуже агресивні й ведуть війну жорстоким, варварським способом», - пояснив він.Радник керівник ОП також констатував, що «росія є експансіоністською державою, у якої немає іншого бачення свого існування, окрім як нападати на інші держави». Тож якщо залишатимуться окуповані нею території, це даватиме їй можливість відновити конфлікт.«Мінімальна ціль» України полягає в тому, щоб росія повернулася «туди, де вона була 23 лютого», безпосередньо перед вторгненням, після чого можуть бути відновлені мирні переговори, сказав Подоляк. Водночас «максимальна ціль» - завершення гарячої фази війни й повне відновлення територіальної цілісності, наголосив він. Ми будемо готові повернутися до переговорів, якщо росія перестане пропонувати неадекватні речі й повернеться до реальності», - додав Подоляк.

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