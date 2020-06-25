Луцькі випускники танцювали останній шкільний вальс онлайн. ВІДЕО





Відео транслювали під час шкільної лінійки, яка відбулась 9 червня онлайн, – розповів



Цього року в школі – майже сотня випускників. Половина з них перебувають закордоном. Четверо випускників, зі слів директора, приїхали у Луцьку з регіонів, де нині тривають бойові дії.



Вчителька хореографічного мистецтва Богдана Шолудько займалася постановкою танцю випускників. Провели три репетиції. На четвертій — відбувалися зйомки. З її слів, минулого року випускний вальс танцювали 33 пари, цьогоріч, у зв'язку з безпековою ситуацією, обмежилися лише шістьома.



Каже: деякі школярі до цього взагалі не танцювали та не мали поняття, що таке танцювальний рух.



Випускник Сергій Шепталов вальс танцював з Анною Ковалевич. Каже, що йому пощастило, бо його партнерка займається народними танцями.



"Ми усвідомлюємо що це наш останній шкільний вальс, що ми вже не прийдемо до школи, не будемо сидіти за шкільними партами, не почуємо останній дзвінок. Чесно хотілося заплакати, коли ти танцюєш", — говорить випускниця Анна Ковалевич.



Танцювала вальс і випускниця школи Анна Лахай. Дівчина до останнього дзвінка написала пісню. Почала над нею працювали торік, у 10 класі. Нещодавно дописала та зняла відеокліп. У ньому знімалися її однокласники, які залишилися в Україні.



Зі слів директора школи Андрія Киці, атестати про закінчення загальної середньої освіти випускникам вручать 24 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускники одинадцятого класу Луцької школи №1 створили відеозапис, на якому танцюють вальс на шкільному подвір'ї.Відео транслювали під час шкільної лінійки, яка відбулась 9 червня онлайн, – розповів Суспільному директор школи Андрій Киця.Цього року в школі – майже сотня випускників. Половина з них перебувають закордоном. Четверо випускників, зі слів директора, приїхали у Луцьку з регіонів, де нині тривають бойові дії.Вчителька хореографічного мистецтва Богдана Шолудько займалася постановкою танцю випускників. Провели три репетиції. На четвертій — відбувалися зйомки. З її слів, минулого року випускний вальс танцювали 33 пари, цьогоріч, у зв'язку з безпековою ситуацією, обмежилися лише шістьома.Каже: деякі школярі до цього взагалі не танцювали та не мали поняття, що таке танцювальний рух.Випускник Сергій Шепталов вальс танцював з Анною Ковалевич. Каже, що йому пощастило, бо його партнерка займається народними танцями."Ми усвідомлюємо що це наш останній шкільний вальс, що ми вже не прийдемо до школи, не будемо сидіти за шкільними партами, не почуємо останній дзвінок. Чесно хотілося заплакати, коли ти танцюєш", — говорить випускниця Анна Ковалевич.Танцювала вальс і випускниця школи Анна Лахай. Дівчина до останнього дзвінка написала пісню. Почала над нею працювали торік, у 10 класі. Нещодавно дописала та зняла відеокліп. У ньому знімалися її однокласники, які залишилися в Україні.Зі слів директора школи Андрія Киці, атестати про закінчення загальної середньої освіти випускникам вручать 24 червня.

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