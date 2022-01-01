10 червня на Волині: гортаючи календар

10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Луцької міської ради Вікторія Побережна (на фото).

Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.

10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.

Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.

Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.

У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.

10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.

У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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