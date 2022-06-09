Три країни не хочуть, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС

Три країни не хочуть, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС
В Євросоюзі три країни-члени висловлюються проти надання Україні статусу кандидата.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє LB.

"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", - сказала Стефанішина.

Вона підкреслила, що не буде озвучувати перелік держав, інакше це призведе до того, що саміт 24 червня може через розголос не ухвалити позитивне рішення щодо України.

"Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "Ні", - додала віцепрем'єр-міністерка.

За її словами, Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів.

Стефанішина також зазначила, що під час своєї поїздки до Брюсселя намагається розвіяти сумніви країн-скептиків і переконує їх, що інші варіанти для України, крім статусу кандидата, "послаблять сам ЄС".

Нагадаємо, раніше Австрія висловилася за те, щоб запропонувати проміжний етап для України між співпрацею та вступом до Євросоюзу.

8 червня 438 депутатів Європарламенту підтримали рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а сьогодні лідерів ЄС закликала це зробити Президія Європарламенту.

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Теги: ЄС, Україна
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