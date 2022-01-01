Екскапітан «Волині» розповів, як росіяни розграбували його дім в Гостомелі

Екскапітан «Волині» розповів, як росіяни розграбували його дім в Гостомелі
Колишній центральний захисник збірної України луцької «Волині» Владислав Ващук розповів, що з його будинку у Гостомелі російські окупанти вивезли усі цінні та пам'ятні футбольні речі.

Про це повідомляє XSport.

«Я підтримував зв'язок із сусідами. Запитував про будинок, з кожним днем ​​все більш та більш розбитий і брудний, але про кубки та медалі не питав. Не хотів про це думати, надто боляче. Вкрадено всі пам'ятні дні, всі. Вони поводяться як орки. Нічого не лишилося. Вкрадені медалі дев'яти чемпіонств із київським «Динамо», шість медалей за перемогу в Кубку України, Суперкубку країни. Колекція футболок із чемпіонами тих сезонів, газетні статті про мій єдиний гол у збірній… Пам'ять про мою кар'єру розкрадена, можливо, перепродана. Мені важко заснути через це», - сказав Ващук.

На своїй сторінці у фейсбуці колишній футболіст розповів, що росіяни проникли в його будинок за кілька днів після того, як сім'я Ващуків покинула Гостомель.

Як відомо, Владислав Ващук підписав контракт з луцькою "Волинню" 13 липня 2010 року. У футболці "хрестоносців" Ващук зіграв 24 матчі та забив один гол. Неодноразово Владислав Ващук виводив луцьку команду на поле у якості капітана.


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Теги: спорт, футбол, Волинь, війна
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