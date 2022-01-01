«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: коли і де можна купити останні марки
Сьогодні, 07:31
Закінчується продаж марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!».
Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За словами Смілянського, продаж марок у поштових відділеннях закінчиться 10 червня, але є 2 групи клієнтів, які раніше не могли їх придбати - сільське населення та представники діаспори за кордоном.
Придбати останні марки можна у найближчому поштамті Укрпошта в обласному центрі, або сільському відділенні, яке завтра працює. Якщо не працює (в різних селах різний графік), то на наступний робочий день.
Також марки можна купити онлайн. 10 червня о 10:55 на офіційних сторінках Укрпошти та її очільника Ігоря Смілянського оголосять ті майданчики, на яких з 11:00 буде можливість зробити замовлення.
"Ми дамо на онлайн навіть більшу кількість марок, ніж в перший день продажів. Тож не треба бігти та одразу все купляти. Частина коштів з онлайн-замовлень буде передана на реалізацію благодійних проєктів та підтримку ЗСУ. І - так, дамо відкритий звіт по отриманим коштам", - написав Смілянський.
Через попит діятимуть і деякі обмеження — 2 аркуші та по 5 конвертів і листівок в одні руки. Але разом з марками тепер можна буде придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти!
Загалом очільник Укрпошти повідомив, що за весь час вдалося продати більше 3 мільйонів марок.
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Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За словами Смілянського, продаж марок у поштових відділеннях закінчиться 10 червня, але є 2 групи клієнтів, які раніше не могли їх придбати - сільське населення та представники діаспори за кордоном.
Придбати останні марки можна у найближчому поштамті Укрпошта в обласному центрі, або сільському відділенні, яке завтра працює. Якщо не працює (в різних селах різний графік), то на наступний робочий день.
Також марки можна купити онлайн. 10 червня о 10:55 на офіційних сторінках Укрпошти та її очільника Ігоря Смілянського оголосять ті майданчики, на яких з 11:00 буде можливість зробити замовлення.
"Ми дамо на онлайн навіть більшу кількість марок, ніж в перший день продажів. Тож не треба бігти та одразу все купляти. Частина коштів з онлайн-замовлень буде передана на реалізацію благодійних проєктів та підтримку ЗСУ. І - так, дамо відкритий звіт по отриманим коштам", - написав Смілянський.
Через попит діятимуть і деякі обмеження — 2 аркуші та по 5 конвертів і листівок в одні руки. Але разом з марками тепер можна буде придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти!
Загалом очільник Укрпошти повідомив, що за весь час вдалося продати більше 3 мільйонів марок.
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