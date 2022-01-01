«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: коли і де можна купити останні марки

«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: коли і де можна купити останні марки
Закінчується продаж марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!».

Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, продаж марок у поштових відділеннях закінчиться 10 червня, але є 2 групи клієнтів, які раніше не могли їх придбати - сільське населення та представники діаспори за кордоном.

Придбати останні марки можна у найближчому поштамті Укрпошта в обласному центрі, або сільському відділенні, яке завтра працює. Якщо не працює (в різних селах різний графік), то на наступний робочий день.

Також марки можна купити онлайн. 10 червня о 10:55 на офіційних сторінках Укрпошти та її очільника Ігоря Смілянського оголосять ті майданчики, на яких з 11:00 буде можливість зробити замовлення.

"Ми дамо на онлайн навіть більшу кількість марок, ніж в перший день продажів. Тож не треба бігти та одразу все купляти. Частина коштів з онлайн-замовлень буде передана на реалізацію благодійних проєктів та підтримку ЗСУ. І - так, дамо відкритий звіт по отриманим коштам", - написав Смілянський.

Через попит діятимуть і деякі обмеження — 2 аркуші та по 5 конвертів і листівок в одні руки. Але разом з марками тепер можна буде придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти!

Загалом очільник Укрпошти повідомив, що за весь час вдалося продати більше 3 мільйонів марок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: марка, Укрпошта, Ігор Смілянський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: коли і де можна купити останні марки
Сьогодні, 07:31
На Донбасі ЗСУ знищили склад боєприпасів, 10 танків і техніку окупантів
Сьогодні, 06:29
Екскапітан «Волині» розповів, як росіяни розграбували його дім в Гостомелі
Сьогодні, 05:26
Розповіли, що уповільнює постачання зброї в Україну
Сьогодні, 04:16
Три країни не хочуть, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС
Сьогодні, 02:24
Схожі новини
«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки
19 травень, 12:00
«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка «Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка
25 квітень, 20:08
«Русскій воєнний корабль... ВСЬО»: «Укрпошта» показала нову марку «Русскій воєнний корабль... ВСЬО»: «Укрпошта» показала нову марку
22 квітень, 20:21
«Укрпошта» показала нову марку «Русский военный корабль, иди на*уй» «Укрпошта» показала нову марку «Русский военный корабль, иди на*уй»
11 березень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: коли і де можна купити останні марки
Сьогодні, 07:31
 0
На Донбасі ЗСУ знищили склад боєприпасів, 10 танків і техніку окупантів
Сьогодні, 06:29
 0
Екскапітан «Волині» розповів, як росіяни розграбували його дім в Гостомелі
Сьогодні, 05:26
 0
Розповіли, що уповільнює постачання зброї в Україну
Сьогодні, 04:16
 0
Три країни не хочуть, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС
Сьогодні, 02:24
 0
Медіа
відео
1/8