Французька організація надаватиме допомогу переселенцям, які приїхали на Волинь

Внутрішньо переміщені особи, які приїхали до Володмирської громади, мають змогу отримати допомогу від французької гуманітарної організації Тріангль.Про це повідомляють на офіційному сайті Володимирської міської ради.Пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги у розмірі 2220 грн на кожного члена родини (надходить щомісяця впродовж 3 місяців) від французької гуманітарної організації Тріангль.На виплату можуть претендувати:сім’ї з дітьми;одинокі батьки;сім’ї людей з інвалідністю I та ІІ групи;люди похилого віку від 65 років.10 червня з 12 до 14-ї години у приміщенні ЦКП (РБК) у Володимирі вчергове працюватимуть представники організації, які прийматимуть документи на отримання даної допомоги.При собі необхідно мати документи на всіх членів родини (копії 1 та 2 сторінок паспорта, копії ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження/ідентифікаційний код дітей).