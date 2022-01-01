Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай
Сьогодні, 09:10
Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграм-каналі.
"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. «Руський мир» – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на «Азоті» – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.
Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.
Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграм-каналі.
"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. «Руський мир» – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на «Азоті» – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.
Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.
Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 9 червня
09 червень, 19:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мотострілецький підрозділ росіян в повному складі відмовився воювати після втрат на Харківщині, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай
Сьогодні, 09:10
На Волинському напрямку у Білорусі до охорони кордону з Україною залучили підрозділи МВС, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
Медіа