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Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай

Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай
Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграм-каналі.

"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. «Руський мир» – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на «Азоті» – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", - йдеться в повідомленні.
Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай

Зазначається, що бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.
Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай

Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.
Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай


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Теги: Росія, Україна, війна
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