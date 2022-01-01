Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай





Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у



"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. «Руський мир» – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на «Азоті» – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.



Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.



Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.Про це голова Луганської ОВАповідомив у телеграм-каналі "Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. «Руський мир» – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на «Азоті» – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

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