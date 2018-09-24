За скільки часу у Луцьку можна виготовити закордонний паспорт: ціна послуги





Про це у програмі «Актуально» на Лариса Карп’як.



«Згідно з чинним законодавством є визначені терміни. Терміновий закордонний паспорт виготовляється в термін до 7 робочих днів, нетерміновий – до 20 робочих днів. Є нормативний документ, відповідно до якого терміни надання адмінпослуг на період воєнного стану продовжуються. І зараз ми маємо затримки з виготовленням термінових і нетермінових паспортів. Терміновий біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється в термін до 1 місяця і вартує 1085 гривень. Нетерміновий – 2 і більше місяці і вартує 790 гривень», – повідомила посадовиця.



Водночас, зауважує вона, попит на цю послугу у Луцьку надзвичайно великий.



«Є дуже багато внутрішньо переселених осіб, які втратили абсолютно всі документи. Є багато громадян, які в рамках воєнного стану хочуть виїхати за кордон. Майже місяць державний реєстр міграційної служби не працював, і послуга виготовлення закордонних паспортів не надавалася. З кінця квітня ми відновили цю послугу, і станом на сьогодні півтори тисячі мешканців як нашої громади, так і внутрішньо переселених замовляють у нас і український, і закордонний паспорти», – каже Лариса Карп’як.



Вона нагадала, що зараз виготовлення ID-паспорта і паспорта для виїзду за кордон можна замовити одночасно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з воєнним станом термін виготовлення закордонного термінового і нетермінового паспорта збільшився.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»«Згідно з чинним законодавством є визначені терміни. Терміновий закордонний паспорт виготовляється в термін до 7 робочих днів, нетерміновий – до 20 робочих днів. Є нормативний документ, відповідно до якого терміни надання адмінпослуг на період воєнного стану продовжуються. І зараз ми маємо затримки з виготовленням термінових і нетермінових паспортів. Терміновий біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється в термін до 1 місяця і вартує 1085 гривень. Нетерміновий – 2 і більше місяці і вартує 790 гривень», – повідомила посадовиця.Водночас, зауважує вона, попит на цю послугу у Луцьку надзвичайно великий.«Є дуже багато внутрішньо переселених осіб, які втратили абсолютно всі документи. Є багато громадян, які в рамках воєнного стану хочуть виїхати за кордон. Майже місяць державний реєстр міграційної служби не працював, і послуга виготовлення закордонних паспортів не надавалася. З кінця квітня ми відновили цю послугу, і станом на сьогодні півтори тисячі мешканців як нашої громади, так і внутрішньо переселених замовляють у нас і український, і закордонний паспорти», – каже Лариса Карп’як.Вона нагадала, що зараз виготовлення ID-паспорта і паспорта для виїзду за кордон можна замовити одночасно.

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