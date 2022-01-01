Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині





Про це Валентин Резніченко.



"Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району", - йдеться в повідомленні.



За попередніми даними, постраждалих немає. Деталі з’ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровську область, одна людина отримала поранення.Про це повідомив голова Дніпропетровської області"Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району", - йдеться в повідомленні.За попередніми даними, постраждалих немає. Деталі з’ясовують.

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