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Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині

Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині
Вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровську область, одна людина отримала поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. Деталі з’ясовують.

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Теги: Росія, Україна, війна
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