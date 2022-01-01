Покарали волинянина, який п`яним збив 18-річну дівчину

Покарали волинянина, який п`яним збив 18-річну дівчину
Прокурори домоглися справедливого покарання для волинянина, який скоїв ДТП в стані сп`яніння.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури, призначив винуватцю ДТП покарання у виді реального позбавлення волі.

Нетверезий 28-річний житель села Грабове Шацького району, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селищі Шацьк автомобілем «Audi-100» наїхав на 18-річну дівчину-пішохода.

Потерпіла отримала тяжкі травми.

Шацький районний суд призначив водієві, визнаному винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч.2 ст. 286 КК України), покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням на один рік права керувати транспортними засобами та зі встановленням дворічного іспитового строку.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив водієві покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.


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Теги: Волинь, ДТП, водій, покарання
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