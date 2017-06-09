На Волині територіальній громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 90 мільйонів гривень

Торчинській територіальній громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 90 мільйонів гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Верховний Суд, приставши на позицію Волинської обласної прокуратури, залишив у силі рішення Північно-Західного апеляційного господарського суду про повернення Торчинській територіальній громаді земельної ділянки площею понад 80 га та вартістю більше 90 млн грн.Нагадаємо, рішенням Господарського суду Волинської області суб’єкту господарювання було неправомірно продовжено дію договору оренди цієї земельної ділянки на 25 років попри те, що Торчинська селищна рада відмовляла йому в цьому, бажаючи розпоряджатися ділянкою в інший спосіб.Згодом суд апеляційної інстанції задоволив апеляційну скаргу обласної прокуратури та повернув землю селищній раді.За результатами перегляду справи касаційним судом ухвалено рішення на користь громади, відтак за прокурорського втручання права власника землі поновлено.