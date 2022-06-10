Співпрацював з РФ: політтехнологу Медведчука повідомили про підозру в держзраді, – СБУ
Сьогодні, 10:22
За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.
Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.
Зокрема, в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».
Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад.
Він часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:
▪️ готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;
▪️ надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.
Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.
Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ та слідчі Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Як повідомляє Українська правда, соратником і політтехнологом Медведчука був Михайло Погребинський.
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Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.
Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.
Зокрема, в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».
Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад.
Він часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:
▪️ готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;
▪️ надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.
Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.
Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ та слідчі Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Як повідомляє Українська правда, соратником і політтехнологом Медведчука був Михайло Погребинський.
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