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Співпрацював з РФ: політтехнологу Медведчука повідомили про підозру в держзраді, – СБУ

Співпрацював з РФ: політтехнологу Медведчука повідомили про підозру в держзраді, – СБУ
За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.

Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.

Зокрема, в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».

Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад.

Він часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:

▪️ готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;
▪️ надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.

Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Співпрацював з РФ: політтехнологу Медведчука повідомили про підозру в держзраді, – СБУ

Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ та слідчі Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Співпрацював з РФ: політтехнологу Медведчука повідомили про підозру в держзраді, – СБУ


Як повідомляє Українська правда, соратником і політтехнологом Медведчука був Михайло Погребинський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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