Співпрацював з РФ: політтехнологу Медведчука повідомили про підозру в держзраді, – СБУ





Про це повідомили в пресслужбі



Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.



Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.



Зокрема, в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».



Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад.



Він часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:



▪️ готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;

▪️ надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.



Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.



Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ та слідчі Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.





Як повідомляє Михайло Погребинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука.Про це повідомили в пресслужбі СБУ Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.Зокрема, в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад.Він часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:▪️ готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;▪️ надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ та слідчі Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.Як повідомляє Українська правда , соратником і політтехнологом Медведчука був

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