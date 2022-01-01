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Росія втратила у війні проти українців 31 900 солдат

Росія втратила у війні проти українців 31 900 солдат
Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня склали орієнтовно 31 900.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Втрати росіян:

танків –1409 (+11)
бойових броньованих машин – 3450 (+12)
артилерійських систем – 712 (+1)
РСЗВ – 222 (+9)
засобів ППО – 97 (+1)
літаків – 212 (+0)
гелікоптерів – 178 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
крилатих ракет – 125 (+0)
кораблів/катерів – 13 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
спеціальної техніки – 54 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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