Росія втратила у війні проти українців 31 900 солдат
Сьогодні, 11:16
Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня склали орієнтовно 31 900.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.
Втрати росіян:
танків –1409 (+11)
бойових броньованих машин – 3450 (+12)
артилерійських систем – 712 (+1)
РСЗВ – 222 (+9)
засобів ППО – 97 (+1)
літаків – 212 (+0)
гелікоптерів – 178 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
крилатих ракет – 125 (+0)
кораблів/катерів – 13 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
спеціальної техніки – 54 (+1).
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.
Втрати росіян:
танків –1409 (+11)
бойових броньованих машин – 3450 (+12)
артилерійських систем – 712 (+1)
РСЗВ – 222 (+9)
засобів ППО – 97 (+1)
літаків – 212 (+0)
гелікоптерів – 178 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
крилатих ракет – 125 (+0)
кораблів/катерів – 13 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
спеціальної техніки – 54 (+1).
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