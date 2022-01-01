Росія втратила у війні проти українців 31 900 солдат





Про це



Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.



Втрати росіян:



танків –1409 (+11)

бойових броньованих машин – 3450 (+12)

артилерійських систем – 712 (+1)

РСЗВ – 222 (+9)

засобів ППО – 97 (+1)

літаків – 212 (+0)

гелікоптерів – 178 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)

крилатих ракет – 125 (+0)

кораблів/катерів – 13 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)

спеціальної техніки – 54 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня склали орієнтовно 31 900.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.Втрати росіян:танків –1409 (+11)бойових броньованих машин – 3450 (+12)артилерійських систем – 712 (+1)РСЗВ – 222 (+9)засобів ППО – 97 (+1)літаків – 212 (+0)гелікоптерів – 178 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)крилатих ракет – 125 (+0)кораблів/катерів – 13 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)спеціальної техніки – 54 (+1).

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