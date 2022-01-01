Розповіли про особливості вступу на медичні спеціальності у 2022 році в умовах воєнного стану

Міністерство охорони здоров’я України запрошує випускників загальноосвітніх шкіл та коледжів вступати до українських державних медичних університетів.Загалом до сфери управління МОЗ належать 15 університетів та 2 академії.Особливості вступу на медичні спеціальності у 2022 році: На сьогодні підготовка фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» здійснюється за дев’ятьма спеціальностями: «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медсестринство», «Медична психологія», «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фармація, промислова фармація», «Громадське здоров’я».Цьогоріч, у зв’язку з воєнним станом, порядок прийому абітурієнтів на навчання на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» значно спрощено, а прохідні бали — зменшено. Це все зроблено для того, аби майбутні абітурієнти мали реальну змогу вступати на медичні спеціальності та отримувати вищу освіту попри війну.За пропозицією Міністерства охорони здоров’я цьогоріч скасовано підвищені вимоги до мінімального значення кількості балів зі вступних випробувань – 150 балів на спеціальності «Медицина», «Педіатрія» та 130 балів – на спеціальність «Фармація, промислова фармація».Крім того, у правилах прийому кожен університет самостійно визначатиме мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, але це має бути не нижче 100 балів.Також важливо, що випускники шкіл звільняються від проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та мають пройти конкурсний відбір за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ), що включає 60 завдань з трьох предметів: по 20 завдань з української мови, математики та історії України.Майбутні студенти зможуть подати до 5 заяв на місця державного і регіонального замовлення та до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. Важливо, що реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня. Основна сесія зі складання тесту проходитиме з 18 липня до 10 серпня.Для тих, хто не встиг вчасно зареєструватися на НМТ, передбачено додаткову та спеціальну сесії, які пройдуть у серпні та вересні відповідно.Міністерство охорони здоров’я України закликає майбутніх абітурієнтів вступати до медичних закладів та пов’язувати своє життя з професією лікаря. Оскільки це особлива та надважлива професія. А наші українські медики за свій високий професіоналізм, безвідмовність й універсальність знань та практичних навичок високо цінуються не тільки в Україні, але і за кордоном.