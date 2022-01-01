У Запорізькій області окупанти продовжують викрадати людей





Про це інформують у Запорізькій ОВА.



Станом на вечір 9 червня в заручниках окупантів перебувала 321 цивільна особа.



Із них 200 звільнені та 121 продовжують перебувати в заручниках.



Запорізька обласна військова адміністрація нагадує, що для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їх дані на гарячу лінію ОВА за телефоном 0 800 503 508.



Також можна надати дані про викрадену особу, заповнивши



Влада робить усе можливе, аби викрадені терористами люди якнайшвидше повернулися додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України.Про це інформують у Запорізькій ОВА.Станом на вечір 9 червня в заручниках окупантів перебувала 321 цивільна особа.Із них 200 звільнені та 121 продовжують перебувати в заручниках.Запорізька обласна військова адміністрація нагадує, що для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їх дані на гарячу лінію ОВА за телефоном 0 800 503 508.Також можна надати дані про викрадену особу, заповнивши google-форму Влада робить усе можливе, аби викрадені терористами люди якнайшвидше повернулися додому.

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