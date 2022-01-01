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У Запорізькій області окупанти продовжують викрадати людей

У Запорізькій області окупанти продовжують викрадати людей
На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України.

Про це інформують у Запорізькій ОВА.

Станом на вечір 9 червня в заручниках окупантів перебувала 321 цивільна особа.

Із них 200 звільнені та 121 продовжують перебувати в заручниках.

Запорізька обласна військова адміністрація нагадує, що для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їх дані на гарячу лінію ОВА за телефоном 0 800 503 508.

Також можна надати дані про викрадену особу, заповнивши google-форму .

Влада робить усе можливе, аби викрадені терористами люди якнайшвидше повернулися додому.

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Теги: Запоріжжя, окупанти, викрадення людей
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