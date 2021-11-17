На Волині водій легковика заснув і протаранив фуру. ВІДЕО

На Волині водій легковика заснув і протаранив фуру. ВІДЕО
У Володимир-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і вантажівки.

Відео опублікували в одній з інстаграм-спільнот, інформує «Конкурент TV».

ДТП трапилася у четвер, 9 червня, на автодорозі поблизу села Житані, що на території Зимнівської громади: легковий автомобіль Volkswagen виїхав на «зустрічку» і врізався у вантажівку.

Поліція повідомила, що аварія трапилася близько 16:00.

64-річний водій, житель міста Нововолинськ, керуючи автомобілем «фольксваген» поблизу села Житані, ймовірно, заснув за кермом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем Skania.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні ушкодження, ніхто не травмувався.

На водія легковика склали адмінпротокол.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: легковик, фура, Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками, – СБУ
Сьогодні, 12:20
На Волині п’яний львів`янин намагався відкупитися від патрульних 1000 гривень
Сьогодні, 12:13
На Волині водій легковика заснув і протаранив фуру. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
Росіяни обстріляли Харківщину: загинули двоє людей, п'ятнадцять – поранено
Сьогодні, 11:50
У Запорізькій області окупанти продовжують викрадати людей
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
На Волині фура злетіла з дороги. ВІДЕО На Волині фура злетіла з дороги. ВІДЕО
22 лютий, 12:18
На Волині фура знесла електроопору: село повністю знеструмило. ВІДЕО На Волині фура знесла електроопору: село повністю знеструмило. ВІДЕО
17 листопад, 2021, 20:36
Смертельна ДТП: на Волині зіткнулися вантажівка та легковик Смертельна ДТП: на Волині зіткнулися вантажівка та легковик
25 жовтень, 2021, 10:50
Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО
19 травень, 2021, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи відпочивають українські туристи за кордоном під час війни
Сьогодні, 12:45
 0
Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили
Сьогодні, 12:35
 0
«Все почалося з одного літака». Як ковельський «МАРЛОГ» став містком допомоги Україні з усього світу
Сьогодні, 12:31
 0
Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками, – СБУ
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині п’яний львів`янин намагався відкупитися від патрульних 1000 гривень
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8