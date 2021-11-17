На Волині водій легковика заснув і протаранив фуру. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
У Володимир-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і вантажівки.
Відео опублікували в одній з інстаграм-спільнот, інформує «Конкурент TV».
ДТП трапилася у четвер, 9 червня, на автодорозі поблизу села Житані, що на території Зимнівської громади: легковий автомобіль Volkswagen виїхав на «зустрічку» і врізався у вантажівку.
Поліція повідомила, що аварія трапилася близько 16:00.
64-річний водій, житель міста Нововолинськ, керуючи автомобілем «фольксваген» поблизу села Житані, ймовірно, заснув за кермом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем Skania.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні ушкодження, ніхто не травмувався.
На водія легковика склали адмінпротокол.
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Відео опублікували в одній з інстаграм-спільнот, інформує «Конкурент TV».
ДТП трапилася у четвер, 9 червня, на автодорозі поблизу села Житані, що на території Зимнівської громади: легковий автомобіль Volkswagen виїхав на «зустрічку» і врізався у вантажівку.
Поліція повідомила, що аварія трапилася близько 16:00.
64-річний водій, житель міста Нововолинськ, керуючи автомобілем «фольксваген» поблизу села Житані, ймовірно, заснув за кермом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем Skania.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні ушкодження, ніхто не травмувався.
На водія легковика склали адмінпротокол.
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