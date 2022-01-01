Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками, – СБУ
Сьогодні, 12:20
Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками.
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.
На одному із записів окупант скаржиться дружині: «Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам».
Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх перепродують.
На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.
«Собаку! Мяса охота же!» – відповідає російський окупант.
"Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. «Друга армія світу» продовжує пробивати дно…" - наголошують в СБУ.
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Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.
На одному із записів окупант скаржиться дружині: «Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам».
Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх перепродують.
На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.
«Собаку! Мяса охота же!» – відповідає російський окупант.
"Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. «Друга армія світу» продовжує пробивати дно…" - наголошують в СБУ.
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