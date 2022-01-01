На Волині п’яний львів`янин намагався відкупитися від патрульних 1000 гривень

На Волині п’яний львів`янин намагався відкупитися від патрульних 1000 гривень
«Порішати» уникнення адміністративної відповідальності за нетверезе водіння намагався мешканець Львівської області. За це порушнику загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 9 червня, близько 18 години, під час несення служби на блокпості у Володимир-Волинському районі співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Seat. За кермом транспортного засобу перебував 61-річний львів’янин з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити освідування чоловік відмовився, натомість, намагався вирішити питання хабарем. 1 000 гривень він залишив у салоні службового авто під час складання матеріалів.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт кримінального правопорушення та вилучила кошти.

Відомості внесли до ЄРДР за ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на водія складено адмінпротокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, львів`янин, хабар
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