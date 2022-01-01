Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили





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Жартома вони називають себе «мисливцями за ворогом». І жарту в цьому небагато. Розрахунок ПТРК «Стугна» Князівської бригади знищив до батальйону рашистської техніки та живої сили противника.



Воїни зізнаються, що часто сперечаються і не можуть «поділити» право зробити пуск, адже чергова знищена «здобич» - мрія кожного. Та водночас, розповідають протитанкісти, знищити ціль – пів-справи, бо для початку її треба «знайти і вистежити», а для цього необхідні відповідні навики, час і терпіння. Зате, коли ціль уражено, Князівські воїни не стримують емоцій!



"Знищували, знищуємо і будемо знищувати ворога! З нашою підтримкою нашій піхоті легше воюється!" - зазначають у бригаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені Романа Великого знищили до батальйону російської техніки та живої сили противника.Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.Жартома вони називають себе «мисливцями за ворогом». І жарту в цьому небагато. Розрахунок ПТРК «Стугна» Князівської бригади знищив до батальйону рашистської техніки та живої сили противника.Воїни зізнаються, що часто сперечаються і не можуть «поділити» право зробити пуск, адже чергова знищена «здобич» - мрія кожного. Та водночас, розповідають протитанкісти, знищити ціль – пів-справи, бо для початку її треба «знайти і вистежити», а для цього необхідні відповідні навики, час і терпіння. Зате, коли ціль уражено, Князівські воїни не стримують емоцій!"Знищували, знищуємо і будемо знищувати ворога! З нашою підтримкою нашій піхоті легше воюється!" - зазначають у бригаді.

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