Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили

Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені Романа Великого знищили до батальйону російської техніки та живої сили противника.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

Жартома вони називають себе «мисливцями за ворогом». І жарту в цьому небагато. Розрахунок ПТРК «Стугна» Князівської бригади знищив до батальйону рашистської техніки та живої сили противника.

Воїни зізнаються, що часто сперечаються і не можуть «поділити» право зробити пуск, адже чергова знищена «здобич» - мрія кожного. Та водночас, розповідають протитанкісти, знищити ціль – пів-справи, бо для початку її треба «знайти і вистежити», а для цього необхідні відповідні навики, час і терпіння. Зате, коли ціль уражено, Князівські воїни не стримують емоцій!
Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили

"Знищували, знищуємо і будемо знищувати ворога! З нашою підтримкою нашій піхоті легше воюється!" - зазначають у бригаді.
Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили
Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили
Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили

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Теги: Волинська бригада, 14 ОМБр
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