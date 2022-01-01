Чи відпочивають українські туристи за кордоном під час війни





Про це в коментарі Володимир Царук.



Внутрішній туризм



«Під час війни в країні не до туризму, його діяльність зведена до дуже низьких показників. Наприклад, санаторії в Трускавці чи Східниці на сьогодні або закриті зовсім, або мінімально заповнені, тому що в людей немає коштів, щоб відпочити і підлікуватися. А іноземні туристи сюди не приїдуть, тому що в Україні війна», – зазначив Царук.



Він також додав, що з початком літа українці почали виїжджати на вихідні, неподалік від місця проживання. Окрім того, є невеликий попит на одноденні екскурсії, і багато гідів пропонують свої послуги. Наприклад, у Києві є пропозиції 3-4 годинних екскурсій. Особливо, за словами експерта, цей вид відпочинку популярний в суботу та неділю.



Подорожі за кордон



Щодо закордонного туризму, то серед українців останні декілька тижнів зріс попит на відпочинок біля моря. Про це розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.



«Останні декілька тижнів з’явився попит на відпочинок і серед тих, хто зараз знаходиться в Україні, і серед тих, хто виїхав за кордон. Звичайно, їздити не дуже зручно, але можливість така є. Відвідують, як і зазвичай, пляжні країни: Туреччина, Єгипет. Напрямки майже не змінилися, проте змінилося місце, звідки треба виїжджати і вилітати. З території України виїжджають до Польщі, також є виїзд до Кишинева, це два найпопулярніші напрямки», – зазначив Рудич.



Дитячий відпочинок



Попри війну, залишається актуальним дитячий туризм, як зазначив Володимир Царук.



«Відкриваються дитячі табори в Україні. У першу чергу в тих регіонах, де відносно безпечно. Це Закарпатська, Івано-Франківська області, Львівська, та її частина, що поблизу Карпат. Туроператори або організатори дитячого відпочинку займаються пошуком відповідних місць, де є безпечні укриття чи сховища, щоб у разі повітряної тривоги сховати дітей. Бо у батьків зараз така вимога. І перш ніж відправляти дітей до таких закладів, вони запитують і просять фото, щоб переконатися, чи є куди сховати дітей» – повідомив Царук.



Окрім того, відновилися дитячі тури за кордон до моря, адже в Україні цього літа морський відпочинок недоступний.



«Туроператори налагодили поїздки на автобусах. Зокрема, йдеться про такі країни як Болгарія, Греція, Чорногорія. Туди відправляються дитячі групи. Особливістю цих груп у тому, що в деяких таборах є можливість, щоб ще поїхали і батьки. Наприклад, мама. Мається на увазі, що для батьків там теж є приміщення. Проте окремо від дітей, адже це все ж таки дитячий табір», – зазначив Царук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через відсутність іноземних туристів та фінансові проблеми в українців санаторії на Західній Україні майже порожні або зовсім закриті.Про це в коментарі УНН повідомив директор Центру розвитку туризму«Під час війни в країні не до туризму, його діяльність зведена до дуже низьких показників. Наприклад, санаторії в Трускавці чи Східниці на сьогодні або закриті зовсім, або мінімально заповнені, тому що в людей немає коштів, щоб відпочити і підлікуватися. А іноземні туристи сюди не приїдуть, тому що в Україні війна», – зазначив Царук.Він також додав, що з початком літа українці почали виїжджати на вихідні, неподалік від місця проживання. Окрім того, є невеликий попит на одноденні екскурсії, і багато гідів пропонують свої послуги. Наприклад, у Києві є пропозиції 3-4 годинних екскурсій. Особливо, за словами експерта, цей вид відпочинку популярний в суботу та неділю.Щодо закордонного туризму, то серед українців останні декілька тижнів зріс попит на відпочинок біля моря. Про це розповів президент Української асоціації туристичних агентств«Останні декілька тижнів з’явився попит на відпочинок і серед тих, хто зараз знаходиться в Україні, і серед тих, хто виїхав за кордон. Звичайно, їздити не дуже зручно, але можливість така є. Відвідують, як і зазвичай, пляжні країни: Туреччина, Єгипет. Напрямки майже не змінилися, проте змінилося місце, звідки треба виїжджати і вилітати. З території України виїжджають до Польщі, також є виїзд до Кишинева, це два найпопулярніші напрямки», – зазначив Рудич.Попри війну, залишається актуальним дитячий туризм, як зазначив Володимир Царук.«Відкриваються дитячі табори в Україні. У першу чергу в тих регіонах, де відносно безпечно. Це Закарпатська, Івано-Франківська області, Львівська, та її частина, що поблизу Карпат. Туроператори або організатори дитячого відпочинку займаються пошуком відповідних місць, де є безпечні укриття чи сховища, щоб у разі повітряної тривоги сховати дітей. Бо у батьків зараз така вимога. І перш ніж відправляти дітей до таких закладів, вони запитують і просять фото, щоб переконатися, чи є куди сховати дітей» – повідомив Царук.Окрім того, відновилися дитячі тури за кордон до моря, адже в Україні цього літа морський відпочинок недоступний.«Туроператори налагодили поїздки на автобусах. Зокрема, йдеться про такі країни як Болгарія, Греція, Чорногорія. Туди відправляються дитячі групи. Особливістю цих груп у тому, що в деяких таборах є можливість, щоб ще поїхали і батьки. Наприклад, мама. Мається на увазі, що для батьків там теж є приміщення. Проте окремо від дітей, адже це все ж таки дитячий табір», – зазначив Царук.

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